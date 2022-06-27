電價上漲成本難負荷 北捷籲政府給予額外優惠

經濟部電價費率審議會今 (27) 日登場，外界推測上漲機率極大，台北捷運公司表示，票價已 26 年來未調整，加上近 2 年受疫情衝擊，軌道公用事業運量下滑，若政府此時貿然調漲電價，勢必帶動各項成本上揚，營運雪上加霜，若以電價上漲 8% 估算，恐增加約 1.5 億元用電營運成本，建請中央給予額外優惠。

北捷指出，疫情期間各行各業受到衝擊，特別是各軌道事業如北捷、桃捷、中捷、高捷、台鐵及高鐵，各業者營收慘澹。北捷建議台電比照軌道動力用電，提供車站用電一體適用的折扣優惠，以減輕電費調漲後公共運輸業者成本負擔，避險影響旅客服務。

北捷統計，近 3 年每年電費成本約 20 億元，主要是車站與電聯車軌道動力用電，包括車站空調、照明、電梯電扶梯及電聯車電力等。台電目前僅針對軌道動力用電給予優惠，今年依電價表 95% 計收，預估減少每個月平均不到 300 萬元，優惠比例約佔全公司電費僅 1.5%，軌道動力用電僅占約 4 成，車站用電並無任何的折扣優惠。

為降低電費支出，北捷已持續透過各項節能措施減少能源消耗，如傳統照明更換為 LED、定頻空調更換為變頻機種等硬體改善措施；另依各時段運量變化，調整部分空調啟閉及適時調度列車班距等，節電成果頗具成效，去年電費較前一年節省約 1.2 億元。北捷強調，節電措施均是在兼顧旅客服務下進行，已達極限。

2020 年受全球疫情影響，國境封閉，旅客生活模式改變，運量應聲下滑，平均日運量 190.1 萬人次，2021 年平均日運量 145.5 萬人次，2022 年統計至 6 月 23 日平均日運量 146.7 萬人次，較疫情前 2019 年平均每日減少 69.6 萬人次，降幅高達 32.2%。

北捷指出，現行實施票價是依照 1999 年核定運價率 3.21 元 / 公里所擬定的結構，多年來均考量民眾負擔、運具競合以及鼓勵使用大眾運輸的初衷，持續以低票價來提供民眾優質低負擔的運輸服務，並未隨著營運成本逐年增加而進行實質票價調整。

北捷表示，為顧及民眾通勤通學的經常性運輸支出負擔，也實施捷運與公車轉乘優惠、推出常客優惠措施，並透過商業極大化，以增加業外收入的方式來填補運輸本業的虧損，若電價在此時貿然調整，勢必帶動各項成本上揚，面對各項成本不斷增加，北捷實難以負荷。

至於電費調漲是否影響票價調整，北捷強調，目前是針對疫情期間電費調漲前，表達軌道運輸業者及公司的心聲及立場，呼籲中央審慎評估軌道公用事業用電大戶訂價策略，維持公共運輸穩定營運。