5月批發、零售營業額續創同月新高 餐飲業由黑翻紅

經濟部統計處今 (23) 日公布 5 月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中，批發、零售業各達 1 兆 843 億元、3197 億元，雙創歷年同期新高，餐飲業則因去年同期適逢三級警戒，年增再度由黑翻紅，單月營業額達 575 億元、年增 14.4%，寫歷年同期次高。

統計處表示，5 月批發業營業額為 1 兆 843 億元，月增 1.9%、年增 7.9%，為連續 19 個月正成長，持續反映全球新興科技需求熱絡、國際原物料價格續居高檔，其中，藥品及化粧品批發業因國內確診人數上升，篩劑與藥品需求增加，年增 50%，最為強勁，累計前 5 月營業額達 5 兆 3073 億元，年增 9.8%。

零售業則因國內確診數攀升，民眾外出購物轉趨謹慎，營業額降至 3197 億元，月減 7%、年增 2.7%，其中，布疋及服飾品零售業、百貨公司、家用器具及用品零售業，因去年同期有三級警戒，比較基期低，營業額分別年增 20.4%、15.6%、15.1%，累計前 5 月營業額則為 1 兆 7143 億元、年增 3.9%。

餐飲業同樣因疫情升溫，民眾自主減少聚餐與外食，單月營業額降至 575 億元，月減 7.4%，不過也因去年有三級警戒管制，年增 14.4%，由黑翻紅，累計前 5 月營業額達 3370 億元、年增 4.3%。

展望 6 月，經濟部統計處副處長黃偉傑指出，批發業受惠 5G、高效能運算、車用電子等應用，6 月可望維持年增，零售、餐飲業則受疫情干擾，預期仍恐呈現月減，但隨著與疫情共存、業者加強行銷，6 月營業額也可望維持年增。

統計處預估，6 月批發業營業額將落在 1 兆 366 億元到 1 兆 622 億元、年增 5.1%-8.1%，累計第二季年增 6.3%-7.3%；零售業營業額則落在 2945-3025 億元、年增 10.5%-13.5%，第二季年增 5.7%-6.6%；餐飲業估營業額落在 487-499 億元，年增 27.2%-30.2%，第二季年增 9%-9.7%。