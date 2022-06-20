〈外銷訂單〉6月估維持雙成長 Q2可望續創同期高

我國 5 月外銷訂單統計結果優於預期，年增率也由黑翻紅，展望 6 月，經濟部統計處處長黃于玲今 (20) 日表示，隨著中國封控影響逐步趨緩，加上原物料續居高檔有利礦產品等類別表現，估 6 月外銷訂單將保持成長，推估整體第二季也可望創下歷年同期新高。

統計處預估 6 月外銷訂單將達 555-570 億美元，月增 0.1%-2.8%，年增 3.3%-6.1%，連 2 紅，且依此推算第二季外銷訂單可望達 1628-1643 億美元，季減 5.1%-5.9%、年增 1.2%-2.1%，創歷年同期新高。

黃于玲表示，5 月外銷訂單表現優於預期，主因廠商受中國封控影響程度較上月預期小，5 月統計處針對 341 家廠商進行調查，其中有約 121 家反應受封控影響 (約 35.5%)，已較前一個月統計的 41.3% 縮小，展望 6 月，雖然仍有 65 家廠商 (約 19.1%) 反應受影響，但百分比持續縮小中。

從地區來看，5 月包含美國、歐洲地區接單均轉為正成長，僅中國及香港地區接單仍呈現負成長，不過隨著上海全面解封，供應鏈、物流、人流逐步恢復下，黃于玲認為，最快 6 月中國及香港地區接單表現年增率也將由黑翻紅。

另一方面，美國上周宣布升息 3 碼，是否影響後續廠商接單動能，黃于玲說，廠商並未對相對議題有反應，不過美國升息短期確實對金融市場造成劇烈波動，中長期來看，消費動能也恐放緩。