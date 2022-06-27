日本速霸陸調漲Forester售價約2% 各款式一律調升

據《日本經濟新聞》周一 (27 日) 報導，速霸陸 (Subaru) 今年夏天在日本推出的小改款 Forester，售價調升約 2%，4 個等級的價格一律調漲，不過配備與動力等相關則沒有任何改變。

目前在日本市場，速霸陸已停止現行款式 Forester 的接單作業。當地經銷商從周一 (27 日) 開始，以全新售價接受訂車，原有 4 個等級皆上漲 5.5 萬日圓 (約新台幣 1.2 萬元)，入門價從 293.7 萬日圓提高到 299.2 萬日圓；全新推出的頂級 STI Sport，售價則落在 363 萬日圓。

速霸陸銷量 7 成在美國，今年以來，扮演銷售主力的幾個車款已兩度實施調漲，其中 Forester 歷經兩次漲價後，售價已調高 700 美元 (約新台幣 2.1 萬元)。

而只占速霸陸整體銷量逾 1 成的日本市場，速霸陸擔心價格調漲會影響銷售，因此態度保守，但面臨原物料上揚與日圓走貶，也決定漲價。

速霸陸預測，受到原物料上揚等影響，將造成該公司 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的營業利益減少 1042 億日圓。若以該公司 2022 年度銷售計畫的 94 萬台來做計算，相當於每輛車的製造成本，會較前年度多出約 11 萬日圓；這次 Forester 調漲 5.5 萬日圓，對成本吸收的效果應該相當有限，日後其他車款也有跟進調漲的可能，尤其是在美國市場的產品，也可能再度調漲。