〈緯穎法說〉客戶訂單仍未被滿足 長短料導致短期存貨水準偏高

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (3) 日召開法說會，財務長陳昌偉說，依目前半導體等電子零組件供應狀況來看，仍有特定物料長短料現象，導致產品無法成套出貨，導致短期存貨水準偏高，但客戶訂單需求仍未被滿足，加上 CSP(大型雲端資料中心)持續擴大資本支出，對營運仍正向。

觀察緯穎首季自結財報，第一季存貨水準達約 509.31 億元，季增 12%、年增 87%，維持相對高檔，陳昌偉說，供應鏈長短料影響延續，雖然近年陸續以替代料改設計因應，但受限部分 IC 供應仍緊缺，除讓存貨水準偏高外，也導致首季各月份營收表現起伏落差大。

緯穎首季毛利率、營益率雙雙下滑，陳昌偉解釋，主要是受材料運費成本、倉儲承租等多重因素影響所致，至於近期中國華東封城，因主要生產據點、供應夥伴都不在華東，評估短期未有直接且明顯的影響。

展望今年，陳昌偉認為，供給面不確定因素仍多，但從整體產業發展、客戶需求來看仍樂觀，縱使歐美逐步解封、回到辦公室，首季雲端服務產業仍維持年成長，也反映企業數位轉型需求激增，加上各大 CSP 客戶資本支出上調，從需求面而言有利產業正向發展。

產能規劃上，陳昌偉說，因應全球供應鏈發展趨勢，緯穎近年持續強化自有產能，包含目前已在台灣南部承租空間設自有工廠外，也規劃評估購置自有的不動產，墨西哥則是目前緯穎產值最大的廠區，自去年起也持續擴大產能自主性。

緯穎也規劃馬來西亞是未來亞太地區主要系統組裝據點，第一棟廠房已在去年底動土，預計 2022 年底完工、2023 年量產，主要配合 CSP 客戶在東南亞設置資料中心，可望就近服務，此外，也已規劃第二棟設有主機板設計製造業務的廠房，力拚在 2023 年底完成、2024 年加入量產。