10銀行踴躍參貸 兆豐銀主辦燁興聯貸敲定28.9億元簽約

兆豐銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行的燁興 5 年期、28.9 億元聯貸案今 (27) 日完成簽約，資金將用來償還既有債務與購置機械設備，以此改善製程並降低汙染排放。

兆豐銀表示，該聯貸案推出後就獲各大行庫踴躍支持，包括主辦行兆豐銀與管理銀行合庫銀等共計 10 家銀行共同參與，在銀行踴躍參貸下出現超額募集，最後敲定以 28.9 億元結案，反映銀行對於燁興及義联集團的肯定與支持。

兆豐銀行表示，該聯貸案導入 ESG 永續指標連結授信條件，鼓勵公司透過設備的改善，達到減排、節電，及設置太陽能發電設備產出綠色能源等方式，積極朝減排目標邁進。

燁興成立逾 40 年，經多年經營已具相當市場規模，為義联集團旗下盤元線材大廠，位居集團鋼鐵垂直整合產銷體系之中、下游，受惠於鋼鐵市場景氣回溫且原物料價格走升帶動產品售價，燁興在 110 年與 111 年 1-5 月營收分別約 70 億元及 34.58 億元，各較前期成長 25.56% 及 22.32%。

兆豐銀表示，該聯貸案資金主要用於執行岡山廠各項設備改造，並透過環保投資，為環境盡心力，兆豐銀行也特別以永續觀點規劃聯貸案條件，採 ESG 連結機制，鼓勵公司達成溫室氣體減量、節電等目標，期由銀行團與燁興攜手並進，齊心協力推動綠色金融。



