穆迪確認美國信用評等為Aaa 看好經濟展現韌性

國際信評機構穆迪 (Moody’s) 周五 (24 日) 確認美國主權信貸評等為「Aaa」，認為美國自疫情的強勁復甦，避免了經濟創傷且展現政府應對衝擊的能力，看好經濟與主權債務表現保持彈性。

穆迪於聲明表示，即使面對高通膨、金融環境收緊以及俄烏戰爭帶來的挑戰，美國經濟和主權信用狀況仍能保持抵抗衝擊的能力，故將美國評等展望維持在「穩定」(Stable)。

然而，穆迪指出，考量到未來幾季的貨幣緊縮力道增強，美國經濟所面臨的風險已大幅增加，且可能導致經濟放緩程度高出預期，甚至出現衰退，這些風險恐對美國疲軟的財政狀況造成壓力。

即使高通膨和貨幣政策緊縮可能成為經濟衰退的催化劑，為美國增長前景帶來短期風險，穆迪表示，在高水準的國家制度與治理能力下，美國經濟實力不太可能因此大幅減弱。

穆迪並稱，美元和美國公債市場的地位短期內不會受到破壞，雖然公債殖利率有漲有跌，但美債殖利率急劇飆升的可能性低於其他與美國具有類似財政特徵的國家公債。

展望未來十年，穆迪認為，高齡化所導致社會福利支出，以及償債支出增加，將繼續使美國陷入財政赤字，雖然有能力增加收入，但政府行動意願較小，若始終未轉變政策來增加財政收入或壓低支出，債務承受能力將進一步下滑，屆時主權債信用狀況將面臨評等下修壓力。