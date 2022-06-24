美國密西根大學調查：6月消費者對通膨預期略有下降

美國密西根大學周五（24 日）公布的消費者調查顯示，6 月消費者對通膨的預期略有下滑，然而整體消費者信心指數終值不如預期，跌至歷史新低。

調查顯示，截至 6 月底，消費者對 1 年通膨率預期從初值 5.4% 略降至 5.3%，對 5-10 年通膨率預期從初值 3.3% 降至 3.1%，然而整體消費者信心指數終值跌至 50，創下歷史新低，略低於市場預期的 50.2 與初值 50.2，較 5 月的 58.4 低 14.4%，比去年同期低 41.5%。另外，現況指數終值下降至 53.8，初值為 55.4。

儘管消費者對通膨率預期小幅下降，但密西根消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，消費者對長期通膨的不確定達到 1991 年以來最高水準，延續 2021 年開始的急遽成長態勢。

在消費者信心指數方面，Hsu 說：「不同收入、年齡、教育程度、地理區域、政治立場、持股比例與住房擁有率的消費者均出現大幅下降。」

報告顯示，約 79% 的消費者預計未來一年的商業環境會很糟糕，為 2009 年以來最高水準，通膨仍是消費者最關心問題；47% 的消費者指責通膨侵蝕生活水準，只比「經濟大蕭條」（Great Recession）期間達到的歷史高點低 1 個百分點。

