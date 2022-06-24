5月營業氣候測驗點2增1減 製造業創近2年來新低

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 5 月營業氣候測驗點調查，製造業連 5 月下滑來到 92.58 點，月減 2.21 點，創 2020 年 7 月以來新低，服務業轉為小幅上揚 0.6 點至 95.86 點，營建業則結束連 3 個月下滑，轉為上揚 2.04 點至 98.14 點。

台經院說明，製造業廠商認為當月景氣「好」比率 23.4%，月增 4.5 個百分點，「壞」的比率則為 34.1%，月增 0.1 個百分點。

整體製造業廠商對未來半年景氣看法中，看好比率減少 2.3 個百分點至 25.0%，看壞比率增加 9.4 個百分點至 28.9%，以鋼鐵基本工業、化學工業、機械設備業和紡織業看壞未來半年比例明顯高於看好。

服務業方面，由於本土疫情衝擊，超過 50% 以上的餐旅業和保險業者、以及 30% 左右的零售業和證券業者看壞當月景氣，僅銀行業者看好當月比例較高。

對於未來半年，零售業、餐旅業、銀行業和保險業者較看好未來半年景氣表現。

營造業方面，儘管有本土疫情急速延燒、梅雨季干擾，但機電標工程進度明顯趨升，5 月營造業景氣以持平視之，台經院指出，展望未來，本土疫情轉趨平穩，且時序進入工務發包高峰，未來半年營造業景氣將逐步好轉，惟改善程度恐受限，原因在於營造業者週轉金趨緊、營建成本居高不下，且缺工問題尚難完全解除。

至於不動產業，5 月看壞景氣的廠商比例高達 67%，反映房市整體信心程度下滑、買賣雙方觀望氛圍濃厚，展望未來，有鑑於國內疫情走緩，可望促使遞延性的買盤釋出，且通膨效應也會帶來投資保值需求，未來半年廠商認為景氣將較為改善。