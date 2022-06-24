〈台股盤前〉空頭氣勢強 台股面臨萬五保衛戰

台股昨日航運、電子股全面走弱，聯發科除息行情失靈，導致大盤大跌百點寫下 17 個月收盤低點，信心潰散下融資維持率也創今年新低，空頭氣勢強勁，台股恐將面臨萬五保衛戰。

美股四大指數 24 日維持平盤之上，道瓊指數上漲 0.64% 至 30677.36 點；那斯達克指數上漲 1.62% 至 11232.19 點；標普 500 指數上漲 0.95% 至 3795.73 點；費城半導體指數下跌 0.65% 至 2602.7 點。

在經濟隱憂瀰漫之下，原物料出現大幅回檔，銅價重挫 5% 至每磅 3.73 美分，回落至去年初的水準，黃豆、小麥都下跌 3% 以上，玉米跌 2.77%，原油也正在回檔，布蘭特原油下跌 2% 以上至每桶 112.8 美元，西德州原油已回落至百元水準。

國內外新聞方面，聯準會主席鮑爾周四堅定鷹派立場，強調「無條件的」降低通膨，釋出激進升息的訊息，認為美國經濟能應對更大幅度的升息，預估下半年經濟成長速度仍應相當強勁。

通膨高漲下全球終端消費需求動搖，電子業出現各式雜音，DRAM 大廠南亞科總經理李培瑛表示，下半年挑戰會稍微高一點，第三季市況看來會持續修正，今年營運估與去年相近或微幅衰退。

不過，封測大廠日月光認為，儘管半導體業短期會經過價值和供需調整，但在量變與質變過程中，台灣產業擁有機會多於挑戰，今年營運逐季成長目標不變。