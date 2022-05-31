中國鬆綁封控 5月製造業景氣回升

中國 5 月製造業採購經理人指數（PMI）仍陷萎縮，但景氣放緩速度減緩，原因是中國政府逐步鬆綁封控措施，顯示景氣低迷最嚴峻時期接近尾聲。

國家統計局周二（31 日）發布的數據顯示，5 月製造業 PMI 為 49.6，較前月上升 2.2 個百分點，也優於經濟學家原估的 49。

非製造業 PMI 為 47.8，較前月上升 5.9 個百分點，非製造業 PMI 評估營建與服務業。綜合 PMI 為 48.4，也較前月上升 5.7 個百分點。數據高於 50 代表景氣擴張。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，PMI 回升，顯示近期疫情、國際局勢等因素對經濟帶來較大衝擊，但隨著中國政府採取高效率疫情防控措施，經濟已有所改善。

物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，5 月 PMI 回升，顯示疫情影響明顯減弱，穩增長、保民生等政策開始顯現效果，但 PMI 仍低於景氣榮枯線，需求降溫、供應衝擊等壓力仍嚴重，疫情對經濟成長的影響仍不容低估。

英大證券研究所所長鄭後成則表示，5 月製造業 PMI 依舊位於榮枯線之下，顯示製造業依處於萎縮狀態，但景氣已較 4 月明顯改善，未來政府仍需維持較強「擴內需」力道，預料 6 月製造業 PMI 可望重返榮枯線之上。

上海市政府周二宣布，6 月 1 日起全市進入第三階段，即全面恢復正常生產、生活秩序，地面公車、軌道交通恢復基本運作，購物中心、超市、賣場、便利商店、藥局等業者有序恢復線下營業，客流量不超過最大承載量 75%。