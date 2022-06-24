美股重點新聞摘要2022年06月24日

今日操盤前瞻

日本 5 月 CPI

美國 6 月密大消費者信心

鮑爾重申鷹派立場 稱 Fed 對抗通膨的承諾是「無條件的」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周四（23 日）在眾院金融服務委員會上重申鷹派立場，稱 Fed 對降低通膨的承諾是「無條件的」，傳遞出繼續激進升息的訊號。閱讀全文...

美上周初領失業金人數近 5 個月高點 勞動市場吃緊現緩解跡象

美國勞工部周四（23 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 22.9 萬人，較前次修正後的 23.1 萬減少 2,000 人，高於市場預期的 22.7 萬人，接近 5 個月高點，表明勞動市場吃緊情形可能開始緩減。閱讀全文...

需求顯著惡化！美國 6 月 Markit 製造業 PMI 創近兩年新低

由於快速通膨降低服務需求，導致工廠訂單與生產全面萎縮，美國 6 月商業活動明顯放緩，其中 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 52.4，遠低於預期 56，也不及前值 57，降至近兩年新低。閱讀全文...

Fed 公布壓力測試結果 所有銀行全數過關

聯準會週四 (23 日) 公布壓力測試結果，參與的 34 銀行都通過壓力測試，有足夠資本維持放貸，抵擋嚴重的經濟衰退，預計銀行業將在下週一公布其股息和庫藏股計畫。閱讀全文...

晶片法案懸而未決 英特爾示警俄州新廠恐延後動工

英特爾 (INTC-US) 周四 (23 日) 警告，若美國晶片相關立法遲遲未定案，該公司可能被迫延後在俄亥俄州的晶圓廠動土計畫，甚至縮減投資規模，具體情況取決於國會對晶片法案的處理方式。閱讀全文...