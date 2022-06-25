〈貴金屬盤後〉黃金期貨連兩周收黑 銅價周線跌近7% 創逾一年最大單周跌幅

黃金和白銀期貨周五 (24 日) 小幅走高，但仍連續兩周收黑，與此同時，對全球經濟衰退的擔憂加劇，促使銅價創下一年多來最大單周跌幅。

8 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 50 美分或不到 0.1%，收在每盎司 1830.30 美元，周線下跌 0.6%，為連續第二周走低。

Libertas Wealth Management Group 總裁 Adam Koos 表示，這是一場在金融市場的世界大戰，利率、通膨、美元和聯準會 (Fed) 等因素同時面對著彼此。他說，通膨通常會帶動黃金走高，但問題在於，這種通膨是傳統意義上的通膨，還是源於新冠疫情和亞洲多國實施清零政策所引發的巨大供需失衡。

與此同時，美元較去年大幅飆漲，這對以美元計價的黃金形成壓力。Koos 稱：「即使 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 盡力對抗這場由人為因素導致的通膨，當利率上升時，我們無法指望黃金會繁榮。」

因投資人擔憂 Fed 積極收緊貨幣政策將拖累經濟放緩，黃金本周再度收低，擔憂情緒在本月帶動美元走強。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 稱，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 加快升息腳步，使美國公債取得更高的無風險利率，黃金因沒有孳息，無法與之競爭。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「白銀的單周跌幅之所以大於黃金，原因是鮑爾本周在國會矢言央行打擊通膨，並表示將繼續升息以實現目標。更鷹派的貨幣政策前景促使白銀從 4 月中旬開始暴跌，從那時起，白銀便努力尋找任何支撐，但目前仍處於近兩年來最低水平。」

另外，對於經濟衰退的擔憂本周重創銅價，使其創下一年多以來最大單周跌幅。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，智利礦業巨頭 Codelco 已和工人達成協議，結束這起可能干擾供應並推高價格的罷工行動。

他認為，下一個關鍵支撐水平是在 3.50 美元，這代表銅價將自過去兩年的強勁漲勢回落 50%。

經濟數據方面，美國公布 6 月密大消費者信心指數終值降至 50 的歷史低點，對明年的總體通膨預期持穩在 5.3%，對未來五年的通膨預期則下滑至 3.1%。

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