摩根中國基金加碼押注 科技業最糟時期已過

摩根資產管理公司正加碼押注中國科技股，認為北京鬆綁監管，以及深具吸引力的本益比，將帶來豐厚報酬，科技業最糟時期已過。

共同管理三檔中國股票基金、總資產近 200 億美元的江彥表示，由於監管障礙逐漸消除，加上宏觀政策支持，現在她更加看好科技股。截至 5 月底的申報文件顯示，其旗艦中國基金今年來大買阿里巴巴 (09988-HK) 和京東 (09618-HK) 的股票。

江彥說：「網路業務監管框架更加清晰、明確，肯定是好事，最糟糕時期已過去。」她並表示，在長達一年的震盪中，該公司仍保留多數中國科技股持股，原因是該產業為客戶提供「關鍵價值」。

她的觀點呼應中國市場上一個日益明顯的趨勢：在各國股市陸續陷入熊市之際，中國政府加足馬力重振經濟，正吸引投資人買進中國股票。

過去一個月中國滬深 300 指數上漲逾 5%，美國標普 500 指數約跌 5%，MSCI 全球指數下跌近 6%。與此同時，恒生科技指數的漲幅超過 10%。

在美國聯準會（Fed）等央行競相升息的情況下，中國繼續實施寬鬆貨幣和財政政策，促使中國股市繳出亮麗成績。中國國家主席習近平周三（22 日）在金磚國家工商論壇主旨演講中，承諾要實現全年經濟、社會發展目標，再次凸顯北京的決心。

中國銀河證券則表示，目前比亞迪 (002594-CN) 已在新能源車產業形成上中下游供應鏈布局，從電池原材料、新能源車三電系統到動力電池回收，建立完整閉環，供應鏈協同效應顯著。

比亞迪自 5 月 11 日以來，受益市場及政策多重利多，股價從 203 港元一路漲至逾 300 元，漲幅超過 50%。