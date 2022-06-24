疫後復甦+政策助攻 陸股展開反彈攻勢

陸股歷經打底後，近兩個月開始反彈，上證 A 股指數近 2 個月上漲 5.84%，近三個月也有 8.19% 報酬，投信認為，在美中貿易關稅政策與互聯網政策鬆綁，以及消費持續復甦可望帶動陸股恢復正常行情，投資人可趁股市第 2 季末第 3 季初開始之際，分批進場布局。

富蘭克林華美中國 A 股研究團隊指出，中國 5 月宏觀經濟數據好轉，預計復產復工帶來的正向循環，逐步反饋在第 3 季經濟活動當中，加上中國有別於其他歐美國家，所採取的貨幣政策、財政政策皆不同，中國政府持續採取刺激方案，對於陸股來說，有相當助益。

富蘭克林華美中國 A 股研究團隊認為，陸股將分三階段，以「慢牛態勢」向上走升，而所謂的三階段，分別是繼 2021 年第 4 季政策落底、2022 年第 2 季市場打底，在疫情擾動過後的市場情緒修復期，2022 年第 3 季有機會成為經濟打底的階段，從 6 月上海解封復工復產開始，中國 A 股行情也可望露出曙光，有望迎接下一波行情。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示，目前中國經濟雖在休養生息階段，但情況不會維持太久，而未來股市行情結構，看好大消費、醫療保健以及受惠於雙碳政策的新能源車、太陽能等；此外，隨著北京當局政策對互聯網的監管放鬆，故也長期看好估值大幅修正的互聯網公司，也將分批布局。

隨著時序來到 7、8 月除了期待美中貿易關稅有望解除外，更是上市公司公布半年報時間點，投資人可審視在這疫情影響下，企業基本面是否良好。

沈宏達認為，具備領導地位的龍頭企業，才有足夠的現金流抵禦短期的逆風且能快速重振旗鼓；將逐步集中在金融、食品與醫藥類股龍頭企業的配置，靜待財報公佈期的短線波動後，迎接下一波行情的到來。