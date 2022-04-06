緊跟大客戶特斯拉？寧德時代德國工廠獲電芯生產許可

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 才剛啟用柏林超級工廠，寧德時代 (300750-CN) 周三（6 日）就宣布，德國工廠正式獲電芯生產許可，凸顯寧德時代似乎緊跟最大客戶特斯拉。

第一財經報導，寧德時代宣布，坐落在德國圖林根邦的工廠，獲電芯生產許可。德國廠包含兩部分：G1 是寧德時代從其他公司手中買下的工廠，用於把電芯組裝成模組；G2 是新建廠房，用於生產電芯。這次是 G2 獲電芯生產許可。

這座工廠是寧德時代首座海外工廠，寧德時代計劃投資 18 億歐元，規劃產能 14GWh。目前這座工廠正處於設備安裝階段，預定第一批電芯將在年底前下線。

值得注意的是，寧德時代德國工廠與不久前正式啟用的特斯拉柏林超級工廠，相距不過 300 多公里，這兩座工廠開工時間也相隔不久，均在 2019 年。

對於德國工廠是否就近配合特斯拉柏林超級工廠，寧德時代並未對回覆此問題。不過，寧德時代緊隨特斯拉的腳步並非孤例。

就在距離特斯拉上海超級工廠 3 公里處，寧德時代規劃上海臨港生產基地。2021 年 8 月，寧德時代與上海臨港簽訂合作協議，投資人民幣 28 億元。今年 2 月，該生產基地正式開工。上海自貿區臨港新片區黨工委副書記吳曉華說，寧德時代臨港生產基地將在一年內投產。

今年 3 月下旬，市場傳出消息，寧德時代正考慮斥資 50 億美元，在北美興建一座電池工廠，為特斯拉等客戶供貨。新工廠年產能預估高達 80GWh，主要生產三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。