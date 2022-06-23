日本央行堅持寬鬆將愈來愈難 「寡婦交易」正快速升溫

海外投資者上周賣出創紀錄數量的日本債券，原因是在全球利率飆升之際，人們愈加懷疑日本央行限制殖利率的能力。

根據日本財政部數據，截至 6 月 17 日的一周內，日債流出金額達到 4.8 兆日圓 (353 億美元)，創歷史新高。

這意味著經理人對做空日債的「寡婦交易」(widowmaker trade) 熱情重啟。過去 20 年來，這種交易風險巨大，往往事與願違，而有了這個獨特的稱呼。

交易員押注，日本央行將不得不調整其曲線控制政策，這項政策力圖限制 10 年期公債殖利率以提振奄奄一息的經濟，因此對日本債券的看跌情緒升溫。

然而，日本央行上周五卻沒有理會外界的批評，在日債和日圓面臨重壓的背景下，仍堅持維持超常規的寬鬆利率。

就算上周五日本央行挺住，但交易者仍然相信央行立場撐不了太久。

星展銀行固定收益策略師 Eugene Leow 表示，資金外流很可能是基於對日本央行決議的猜測。儘管指標顯示，日本央行還沒到需要調整殖利率曲線控制政策的那一步，但預計下次會議前，類似的猜測還將升溫。

日本央行為對抗空頭，也投入不少成本。數據顯示，上周日本央行一舉購買了規模高達 10.9 兆日圓的日本公債，創下單周購債新高。

德意志銀行策略師 George Saravelos 本月警告，日本央行當前的購買速度，要是放在美國，大致相當於每月執行超過 3000 億美元的量化寬鬆政策，這種過於極端的購債水準，將使日圓和日本金融市場失去任何基於基本面的估值錨點，更進一步壓垮日圓。

他還指出，如果市場很明顯地開始察覺到，日債殖利率未來的清算水準將高於日本央行設定的 0.25% 的目標，那麼人們將失去任何持有債券的動機。