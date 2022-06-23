南韓兩大面板廠十年纏訟落幕 中國OLED業者趁勢崛起

南韓兩大面板廠三星電子 (Samsung Electronics) 與樂金集團 (LG Group) 於 OLED 技術方面的纏訟，終於在上周邁入尾聲，但伴隨而來的是中國 OLED 面板業者的快速崛起，專家擔心，南韓恐因此重蹈痛失 LCD 龍頭的覆轍。

南韓最高法院上周四 (16 日) 維持一項判決，無罪釋放四名三星顯示器 (Samsung Display) 員工和一名樂金顯示器 (LG Display) 高層，為兩家公司多年來的爭端劃下句點。

在雙方互相指控非法取得技術後，南韓檢方之前以非法取得樂金 OLED 元件封裝技術為由，對上述五人提起訴訟，並在一審給出有罪判決，隨後在二審以技術訊息來源不符合商業機密條件為由，撤銷有罪判決。

儘管長達數十年的訴訟就此落幕，這起爭端卻讓中國競爭對手有機可乘。日經報導指出，有超過 100 位南韓面板工程師前往中國尋求更優渥的薪資條件，且消息人士稱，有數十名南韓技術人員正在協助京東方 (BOE) 在中國的 OLED 面板廠設立產線。

隨著京東方正式打入蘋果 (AAPL-US) 供應鏈，南韓與中國的面板技術差距已逐漸縮小，京東方更在今年設立智慧手機面板出貨量年增 70% 的目標，並考慮在成都設立新廠。此外，中國 TCL 集團旗下的華星光電也決定擴建武漢的 OLED 面板產線。

Display Supply Chain Consultants 資料顯示，2021 年三星以 59.3% 的市占率勇冠全球 OLED 市場龍頭，樂金以 23% 位居第二，第三名的京東方市占率為 8.7%。值得注意的是，去年中國企業市占率已增加 3 個百分點。

受惠於官方補貼政策，中國企業僅花不到 10 年的時間，就掌握全球 LCD 面板近一半的市占率，將南韓和台灣競爭對手拋在腦後，產業人士擔憂，在中國企業急起直追之下，南韓 OLED 產業表現恐重蹈 LCD 的覆徹。

有專家認為，若南韓企業在 OLED 領域輸給中國，半導體恐淪為下一個目標，考量到半導體已成為美中競爭和經濟安全焦點，產業人士無不密切關注南韓和中國在 OLED 面板市場的競爭。