〈南亞科股東會〉下半年力推10奈米產品 8Gb DDR4可望小量量產

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，今年下半年營運主軸是第一世代 10 奈米製程產品量產銷售，預計完成前導產品 8Gb DDR4 客戶驗證，並小量量產。

吳嘉昭指出，DRAM 是電子產品智慧化關鍵元件，智慧型手機、伺服器 / 數據中心是目前最大應用區塊，隨著 5G、AI、物聯網、大數據、自駕車及元宇宙相關技術發展，未來各種消費型智慧電子產品的推出，將帶動需求每年有 15-20% 位元成長。

吳嘉昭表示，今年 20 奈米產品將持續優化低功率產品多元應用，推展至高階車載、高階電視等；伺服器產品方面，除穩定既有大型客戶外，也將延伸至全球區域型數據中心的中小型客戶。

吳嘉昭說，南亞科下半年營運主軸為第一世代 10 奈米 (1A) 新製程產品推廣及量產銷售，同步降低 30 奈米產品投片及準備下世代 DDR5 產品。

南亞科第二世代 10 奈米 (1B) 製程前導產品已開始試產，下半年開始購置第一期量產所需機器設備，為明年製程轉換做準備。後續產品正研發中，將陸續導入試產。

新廠進度方面，吳嘉昭說，預計今年年中動土興建無塵室，目標 2025 年再開始裝機量產，產能規模將視市場需求分階段設置。

