南亞科、華邦電、旺宏下半年能否吹響反攻號角？

記憶體的名字雖然有著「記憶」這兩個字，但其實主要功用是讓電腦運算時擁有暫放資料的地方，所以記憶體的記憶其實是指短暫寄放東西，讓 CPU 在運算時能夠無後顧之憂。這樣的特性代表著「記憶體容量越高，CPU 能同時處理的工作就越多」，就好像工人有越大張的桌子，上面可以擺放的工具越多，處理事情就會越有效率。

在 AI 性能提升、高速運算需求越來越高的情況下，電子產品配置的記憶體容量只會越來越大，這是不可逆的趨勢，尤其是在電動車與自駕車被研發出來的當下，就連車子對記憶體的需求也增加了，按照記憶體大廠美光的估算，全自駕車需要的 DRAM、NAND 是只靠人類駕駛車輛的 30 倍、100 倍，所以只要自駕車的研發趨勢不變，記憶體的需求在近幾年只會持續增加。

在此之前，外資小摩看好記憶體、大摩則看壞記憶體，該產業目前是持有兩種不同聲音的，但兩者的共通認知都是「記憶體長線需求會增加」，即使是大摩也只看壞記憶體短期價格的波動，所以如果是選擇放長的投資朋友，大可以對記憶體族群多一點信心。

南亞科 (2408-TW) 前 4 月營收累計 265.44 億元，年增幅 5.65％，2022 年首季稅後盈餘 65.50 億元及 EPS 2.11 元，也高於前一年同期獲利的 27.04 億元及 EPS 0.88 元，而在最關鍵的車用方面，因為高階記憶體的生產有門檻，所以各廠其實都還在投入階段，南亞科現在有 DDR 到 DDR4、LPSDR 到 LPDDR4X 完整產品組合能供使用，暫且良率還算穩定，可以在未來這場競賽中角逐一片天。

華邦電 (2344-TW) 也是同樣的情形，公司旗下的 NOR Flash 及利基型 DRAM 已經能為全球一線車廠穩定供應，在進展上甚至優於同行的南亞科，而其 Q1 獲利 1.15 元，也是去年同期 0.4 元的兩倍多，代表就算短期 DRAM 價格可能出現下滑也不影響全年獲利，華邦電股價目前落在 27 元，其實是嚴重被低估的，未來股價應該會重回 30 元之上，但在 35 元要突破就會比較困難，投資朋友可以關注目前的價位到 32 元之間。

旺宏 (2377-TW) 相較於前面兩者，還多了任天堂遊戲主機題材，通常會在暑假期間成為關注焦點。任天堂的 Switch 產品，所採用的就是旺宏的唯讀記憶體產品（ROM），而旺宏的 ROM 佔營收比重的 52%，再加上旺宏持續將業務重點從 PC、消費類產品移轉到汽車、網路、工業、醫療、航太等非 PC 領域，產品組合毛利率夠高的當下，獲利還會進一步提升，以目前股價來估算，本益比可能不到八倍，合理價位應該在 42 元以上。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 也是記憶體概念股中不錯的選擇，第一季獲利季增逾 7 倍，每股稅後淨利 1.82 元，雖然從四月開始受到大陸疫情衝擊，而有營收下降的情形，但第一季獲利足夠彌補這個缺口，再加上威剛還有受惠第 1 季 DRAM 及 NAND Flash 現貨價走揚，毛利率有所提升，如果第二季營運下滑，第三季也可以重新追回來，放眼今年威剛應該還會是有著不錯基本面的標的。

記憶體屬於一種短期容易受到現貨價格影響的族群，畢竟很多投資人會跑去看現貨價格就決定是否買進，但其實記憶體的報價短期浮動值一直都較大，真正應該放眼的是全年的趨勢性，而以長線來說，記憶體是科技成長也必定會跟著成長的族群，目光放遠一點就不會對他們有所疑慮。

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