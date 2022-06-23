〈台灣大股東會〉談產業合併 蔡明忠：沒有反對 但條件要合理

台灣大 (3045-TW) 今 (23) 日召開股東會，由於台灣大在遠傳(4904-TW) 併亞太電中投下反對票，引起遠傳董事長徐旭東重砲抨擊，台灣大董事長蔡明忠今日致詞時也提到此事，強調沒有反對產業整併，但換股比例與合併條件要合理，且基於維護台灣大股東權益，因此提出請求買回權。

徐旭東日前在股東會上談到電信產業合併案直言，合併案是有效且快樂的事，搞不懂「有人」為何要反對，有些人頭腦很清楚，又很不清楚。此話讓外界解讀，徐旭東是暗諷台灣大在遠傳併亞太電信案中，投下反對票。

蔡明忠強調，從未反對產業整併，只是整併要重視股東權益，且換股比例、合併條件要合理，提醒對於有質疑的同業，過去台灣大併購東信時，也曾發生異議股東事宜。

針對徐旭東「頭腦不清楚」一說，蔡明忠說，承認過去頭腦不清，沒有趁早推動公司轉型，現在看到同業也自詡以科技集團為目標，「現在大家頭腦都很清楚」。

蔡明忠表示，股東對於公司合併都有自己的考量，合併案是好的，但是合併條件要顧及股東權益，台灣大是基於維護股東的權益，不得不在亞太電股東會上堅持權益。

他認為，雖然對台灣企業合併法無法有很深入的看法，但此事來看，確實企併法推動到現在，股東權益的機制需要檢討，因此身為亞太電小股東，對於換股比例有意見，提出請求買回權的訴訟。