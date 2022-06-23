〈台灣大股東會〉蔡明忠兼任富邦媒董座 期望發揮mo幣多綜效

台灣電商龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 董座改由台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠擔任。蔡明忠今 (23) 日在股東會中表示，兩家公司可以緊密合作、創造生態系是好事，且雙方合作的 mo 幣多有望進一步發揮綜效。

有小股東問到富邦媒董座閃辭的原因，蔡明忠回應，前董事長林啟峰是屆齡退休，不是閃辭，而自己接任 momo 董事長是因為台灣大是 momo 最大股東，可以說是 momo 母公司，此外，兼任兩家董事長不會影響任何職務，相信會把公司綜效發揮出來。

蔡明忠看好，未來雙方合作的 mo 幣多將發揮更多效果，過去回饋電信用戶很多方法以及補貼等，目前台灣大也利用 mo 幣多回饋電信用戶，期望讓 mo 幣多增值，打造成生態圈，包括台灣大、momo、富邦金控等所有集團在 mo 幣多生態圈內，提供客戶更完完善的服務。

除了 mo 幣多外，蔡明忠指出，台灣大也致力於碳足跡、AI、物聯網應用發展，加速轉型新世代網路科技公司，導入 5G 技術結合集團資源、豐富數位服務，為未來虛實整合時代，打開無限的可能。

蔡明忠提到，台灣大除了追求成長、照顧股東權益，也持續不懈推動 ESG，以提升公司整體價值，今年正式成為國內第一家加入國際再生能源倡議組織 RE100 的電信業者，承諾 2040 年 100% 使用再生能源，並宣示 2050 年達成淨零排放的目標。