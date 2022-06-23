美股重點新聞摘要2022年06月23日

今日操盤前瞻

美國製造業 PMI

美股財報：埃森哲、FedEx(盤後)

鮑爾承認升息可能導致經濟衰退 稱軟著陸深具挑戰

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（22 日）出席參議院銀行委員會就上半年貨幣政策報告作證陳述，他在會上承認大幅升息可能會導致美國經濟衰退，但 Fed 需要看到通膨降低的有力證據才會改變升息路徑。閱讀全文...

費城 Fed 總裁：美國經濟恐出現幾季負成長

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周三（22 日）表示，美國經濟可能出現幾季負成長，但預估就業市場仍將保持強勁，並認為聯準會 (Fed) 應該「迅速」達到 2.5% 的中性利率。閱讀全文...

拜登籲停徵聯邦汽油稅 3 個月 恐因黨內反對聲音在國會遇阻

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (22 日) 呼籲國會支持暫停徵收聯邦汽油稅 3 個月，藉此打擊高漲的汽油價格，但考量到民主黨內部存在反對聲音，這項提議似乎不太可能獲得國會青睞。閱讀全文...

新興市場教父墨比爾斯：比特幣是股市底部的領先指標

有「新興市場教父」之稱、Mobius Capital Partners 聯合創始人墨比爾斯 (Mark Mobius) 周三（22 日）表示，如果你是一名股票交易員，現在需把注意力轉向加密貨幣，因為比特幣是股市底部的領先指標。閱讀全文...

路透：特斯拉擬暫停上海廠生產兩周 升級廠房提高產量

路透周三（22 日）援引特斯拉內部備忘錄報導，特斯拉計劃在 7 月的前兩周暫停上海廠大部分生產進行廠房升級，並擬在 7 月底前將產量拉升至歷史新高。閱讀全文...

Barron"s：特斯拉仍擁利多 700 美元成牛熊關鍵

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (21 日) 股價大漲 9.4% 至 711.11 美元，觸及近 3 周高點。馬斯克當日在卡達經濟論壇 (Qatar Economic Forum) 上的表態，緩解了特斯拉投資人最近的一些擔憂。閱讀全文...