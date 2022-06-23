〈美股盤後〉鮑爾拋鷹派訊息 四大指數全盤皆墨

隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾拋出鷹派訊息，美股週三 (22 日) 多空交戰，尾盤不敵賣壓湧出，能源股成殺盤重心，四大指數多狹幅收黑，標普下滑 0.13%，年初迄今跌幅達 21.61%，準備迎 1970 年以來最糟糕的半年表現。

政經方面，美國總統拜登週三發表演說，呼籲國會暫停對聯邦汽、柴油稅 3 個月，同時要求各州提供類似的減免，期望夏季出遊旺季時，為汽油價格降溫。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三赴參議院作證時重申，聯準會持續升息是適當的，致力於使通膨率回落至 2% 目標，升息速度取決於經濟數據，決策官員必須靈活以對，他還承認大幅升息可能導致美國經濟衰退，成功軟著陸「非常具挑戰性」。

聯準會紐約分行總裁 William Dudley 週三指出，接下來的 12 到 18 個月內，美國經濟衰退是不可避免的，歷史經驗顯示美國經濟將邁向「硬著陸」。

德銀和花旗經濟學家週三預期全球經濟有 50% 的機率步入衰退，德銀表示衰退威脅將主宰美股下半年走勢，若看到衰退確鑿的證據，就很難看到市場復甦。

地緣政治方面，印尼總統兼 G20 主席佐科威將於下週訪問烏俄兩國領袖，以倡導和平並努力幫助緩解全球糧食危機。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.41 億例，死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收黑，能源 (-4.19%)、材料 (-1.29%) 和工業 (-0.53%) 板塊跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.38%；Meta (META-US) 跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.051%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.25%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.24%。

道瓊成分股互有消長。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.75%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.35%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.35%；Nike (NKE-US) 下跌 3.46%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.95%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.58%。

費半成分股倒成一片。AMD (AMD-US) 跌 0.048%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.24%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.29%；美光 (MU-US) 跌 0.81%；德儀 (TXN-US) 跌 0.56%； 高通 (QCOM-US) 下跌 1.79%。

台股 ADR 全體落難。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.35%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.60%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 6.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.70%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.35% 至每股 84.91 美元。研調機構 TrendForce 週三指出，缺料衝擊之下，半導體設備交期面臨延長至 18-30 個月不等的困境，但主要衝擊時間是在明年，台積電、聯電、力積電、Vanguard 等業者將受影響，範圍涵蓋成熟及先進製程，預計 2023 年晶圓代工產能年增率收斂至 8%。

蘋果 (AAPL-US) 週三隨大盤收黑 0.38% 至每股 135.35 美元。蘋果執行長庫克週三透露，他對擴增實境 (AR) 技術感到興奮，蘋果仍處於這項技術發展的初期階段，致力於打人性為主的產品，暗示蘋果正在打造 AR 和 VR 頭戴設備。

庫克暗示蘋果正在打造 AR 和 VR 頭戴設備 (圖片：翻攝 appleinsider)

此外，海通國際分析師 Jeff Pu 近期發布報告指出，蘋果 AR 眼鏡正邁入研發設計階段，原型機在今年底前準備完成，預測 2024 下半年上市，這款 AR 眼鏡和明年將發表的 AR 頭戴式裝置並不相同。

Meta (META-US) 下跌 0.76% 至每股 155.85 美元。天風國際分析師郭明錤週三更正預測表示，今年 Meta VR / 耳機出貨量下調 25-35% (此前為下調 40%) 至 700 萬 - 800 萬，訂單削減主要在 2022 年下半年。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.40% 至每股 708.26 美元。特斯拉執行長馬斯克表示，由於中國疫情和港口運輸瓶頸打擊電池供應，新投產的美國德州及德國兩家超級工廠已狂燒數十億美元。

外媒引述消息人士報導，阿里巴巴旗下螞蟻集團最早將於本月底之前提交設立金融控股公司的行政許可申請，但螞蟻集團發言人回應，正式提交申請尚無時間表。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收黑 1.17% 至每股 105.15 美元。

國際知名美妝品牌露華濃 (REV-US) 上週傳出印度的跨國公司信實工業有意收購，推動股價週三噴漲 31.29% 至每股 8.14 美元。

華爾街分析

Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 表示，鮑爾表示將持續升息，但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 委員會意識到，即將出爐的數據暗示聯準會不會完全自動緊縮政策。

Evercore ISI 分析師認為：「投資人認為鮑爾語氣沒有如預期擔憂那般鷹派，因為他沒有提到以高失業率為代價、降低通膨的『無條件』承諾。不過聯準會密切關注媒體和其他機構對其溝通的反應，因此我們懷疑此遺漏是一個意外。」

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示：「投資人肯定存在焦慮情緒，可能正等待新的通膨數據或 FOMC 會議以評估他們未來的交易，這種焦慮情緒正在市場波動中發揮作用。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主