花旗：經濟衰退首選配息、執行庫藏股企業

花旗研究最近一份報告總結，配息股是抵禦經濟衰退最合理的投資策略。

面臨在美國聯準會 (Fed) 抗通膨對策下，市場持續波動，該報告偏愛能更廣泛返還資本的企業，而資本返還方式包括執行庫藏股和派發股息。

然而，在經濟狀況惡化的情況下，比起執行庫藏股，該報告更偏重股息策略，但也並非全部配息股都獲得認可。

報告稱，股息不斷增加的股票「通常會與品質指標保持一致」，意思是個別公司的穩健性。另一方面，執行庫藏股「通常可能是為了應對股價疲軟」。

「此外，執行庫藏股可能會受經濟疲弱狀況影響。無論如何，投資者應將資本回饋策略視為當前市場環境中，主題投資的一種工具。」

S&P 500 指數中，派發股息和執行庫藏股的企業在第一季創下紀錄。根據標普道瓊指數，第一季 S&P 500 指數成分股派發股息總額 1376 億美元，執行庫藏股總額 2810 億美元。

花旗報告列出，執行庫藏股的公司通常集中於大型企業，例如蘋果 (AAPL-US)、 Alphabet (GOOGL-US)、甲骨文 (ORCL-US)、美國銀行 (BAC-US) ，以及微軟 (MSFT-US)。

該報告補充，今年迄今聚焦配息股的投資策略，其表現普遍優於聚焦執行庫藏股的投資策略。

花旗預期，S&P 500 指數的配息較去年增加 8%，但花旗預期明年配息維持穩定，因為其明年基本情況是經濟衰退風險會慢慢開展。