大摩：AMD已自高點回落50% 估值合理可望逆勢抗跌

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師周三 (22 日) 表示，就算半導體族群漲勢走到盡頭，考量到 AMD(AMD-US) 自去年底高點回落近 50% 後，估值已處於合理區間，其最有可能在半導體族群修正之際，取得相對優異表現。

大摩分析師 Joseph Moore 將 AMD 維持在「優於大盤」(Overweight) 的股票評等，目標價為 103 美元。費城半導體指數周三收盤挫逾 1%，其中，AMD 收跌 0.05% 至 83.75 美元，表現相對優於其他晶片股。

Moore 於報告指出：「整體來說，我們對 AMD 在資料中心 (CPU、GPU 和 FPGA) 領域的前景抱持樂觀態度，這將在未來幾季提供充足增長動能，帶動 AMD 實現正面的修正預期。」

AMD 年初宣布正式完成賽靈思 (Xilinx) 的收購案，後者為 FPGA 晶片的領先業者，有助於強化 AMD 在資料中心市場的優勢。

Moore 稱，即使終端市場的情況令人擔憂，但相較主要競爭對手，AMD 曝險較低，加上對 AMD 的預測原本就比較保守，應該不會出現大幅遜於預期的情況。

由於半導體銷售曾在疫情期間出現爆炸性增長，市場分析師擔憂，隨著庫存增加，客戶停止採購，未來幾個月可能出現銷售嚴重下滑的情形。

Moore 對此表示，雖然 PC 和遊戲主機有可能步入庫存消化階段，且大摩對未來一年的看法也較保守，但相信隨著市占率上升，AMD 在伺服器領域的強勁表現，可望使該公司在目前的合理估值下繼續實現穩健增長。

FactSet 訪調分析師預測，AMD 第二季營收估 64.3 億美元，全年營收估 262 億美元；AMD 預期第二季營收為 63 億至 67 億美元，全年營收預期為 263 億美元。AMD 本月初承諾進一步拓展資料中心產品，並預期未來三到四年平均年營收增幅約達 20%，同時維持第二季和全年財測不變。

在追蹤 AMD 的 41 位分析師中，有 27 位給予「買入」(Buy) 評等，13 位給予「持有」(Hold) 評等，1 位給予「賣出」(Sell) 評等，分析師平均目標價為 135.3 美元，較周三收盤價溢價 62%。