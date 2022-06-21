鉅亨美股雷達： 投資人持續關注經濟數據 特斯拉面臨前員工訴訟

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 3.292%，美股期貨週二 (21 日) 上漲，道瓊期貨漲 1.42%，標普 500 期貨漲 1.54%，那斯達克 100 期貨漲 1.52%。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，美國經濟今年可望繼續擴張，美國聯準會 (Fed) 必須滿足市場對升息的期待，才能遏制通膨。

他表示，市場定價已經消化 Fed 的升息行動，現在輪到 Fed 決定是否兌現讓市場有所反應的前瞻指引，「Fed 必須堅持到底，才能證明之前的前瞻指引，但其對經濟和通膨的效果已經開始顯現。」

高盛全球市場策略師 Vickie Chang 的最新研究報告顯示，自 1950 年以來，標普 500 指數至少回檔 15% 的次數有 17 次，其中 11 次股市在 Fed 再度轉向寬鬆貨幣政策前後才觸底回升。

在本輪美股熊市中，投資人想要等到 Fed 政策轉向，可能仍需經歷一段漫長痛苦。今年來標普 500 指數已下跌 23%，為 1932 年以來最難看開局。該指數上周大跌 5.8%，為 2020 年 3 月以來最大單周跌幅。

與此同時，Fed 的升息周期才剛開始。上周三 Fed 宣布升息 3 碼，為 1994 年來最大升幅，並暗示今年還會升息幾次，以抑制通膨。

高盛在周一 (20 日) 發布的報告中說，他們現在認為，美國明年進入衰退的機率為 30%，高於先前的 15%，如果能夠在第一年避免陷入衰退，則第二年進入衰退的條件機率是 25%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

5 月成屋銷售 (萬戶)，預估 541，前值 561

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 兩位遭資遣的前員工向法院提起訴訟，指控特斯拉未於法律規定的 60 天前通知解僱員工，且未按照規定給予足月資遣費。法律文件中也透露，特斯拉已解僱 500 名內華達超級工廠員工。

訴訟是由分別於 6 月 10 日和 6 月 15 日遭到解僱的 John Lynch 和 Daxton Hartsfield 兩名員工所提起，他們認為特斯拉的大規模裁員行動，已觸犯聯邦法律，除了未在 60 天前通知資遣員工，也未給予符合規定的資遣費。

律師代表 Shannon Liss-Riordan 表示，特斯拉在未完成必要通知的情況下，解僱這麼多員工，公然違反聯邦勞動法，令人震驚。此外，該公司只提供一週遣散費。