今用電尖峰負載達3926.6萬瓩 刷新歷史紀錄

進入夏季，民生、工業用電攀升，台電今 (22) 日表示，在經濟發展、民眾居家上學辦公推升用電需求下，今日尖峰負載出現在 14 時 19 分達到 3926.6 萬瓩，不僅連續三天刷新歷年 6 月紀錄，更改寫歷史用電量新高紀錄。

備轉容量率方面，台電說明，今日備轉容量約 297.4 萬瓩，備轉容量率約 7.57%，其中，太陽光電在尖峰時刻發電出力達逾 440 萬瓩，約占尖峰負載 11%，面對盛夏來臨，將持續規劃各項需求面、供給面措施，確保供電穩定。

今日尖峰負載再創新高，較去年尖峰負載約 3884.4 萬瓩，高出近 42 萬瓩，台電指出，主因是產業景氣持續暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升 1 成，增加約 93.7 萬瓩，高壓用戶則以學校、服務業用電增加較多，低壓用戶因時序尚未進入盛夏，用電量較去年 7 月尖峰負載低。

面對未來用電需求可能再度攀升，台電說，今年水情好轉、機組陸續歸隊，皆有助供電穩定，以慣常水力為例，5 月實績發電量達約 180 萬瓩，抽蓄機組所需用水充沛，也可確保 260 萬瓩抽蓄發電能力無虞。

台電進一步補充，將持續規劃各項需求面措施，包括推動需量反應措施、輔助服務、用電大戶支援應變等多元措施，調整用電尖峰，並隨時掌握用電變化，即時因應並確保穩定供電。