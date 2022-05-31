中油宣布6月天然氣續凍漲 台電夏月電價明上路

台灣中油今 (31) 日表示，雖然國際油價、天然氣市場價格仍維持高檔，導致進口氣源成本增加，但配合政府穩定物價政策，6 月天然氣價格不予調整，電業用戶同樣凍漲，其中，民生、工業用戶天然氣價格均已凍漲一年，此外，台電夏月電價也將在明 (1) 日正式上路。

台電每年在 6-9 月仿效美、日、英等國推動夏月電價制度，台電指出，夏月電價是平均電價的一部分，依電價費率審議會核定的平均電價，自 2018 年起為每度 2.6253 元，台電也依此規劃電價表，夏月電價適用費率較高、非夏月期間則較低，全年則維持平均電價不變。

台電進一步表示，統計去年每戶平均每月用電量約為 352 度，其中，非夏月期間每戶平均用電量為 312 度，夏季 (6-9 月) 則因氣溫上升，平均每月用電量增加至 433 度，高出近 4 成，換算下來每月電費平均增加約 459 元，其中 335 元來自用電量增加，因夏月電價調整則增加約 124 元。

台電指出，每個月用電 120 度以下用戶將不受夏月電價影響，據統計，全國共有約 368 萬戶每月平均用電在 120 度以下；每月用電量落在 121-330 度用戶則有約 497 萬戶，夏月電價期間每度受影響幅度為 0.28 元；每月用電超過 1000 度用戶則占整體用戶約 2.8%。

另一方面，電價審議會因考量國際情勢、俄烏戰爭造成短期燃料價格波動劇烈，在今年 3 月底的電價費率審議會中，首次未對電價調整案做出決定，審議會當時表示，將持續觀察與評估燃料價格趨勢，待情勢明朗後，預計 6 月底前擇期再召開臨時會討論是否調整電價。