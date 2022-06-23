蘇揆：國內脫離疫情高原期 6個月至5歲童疫苗7月初到貨

行政院今 (23) 日舉行院會，院長蘇貞昌會中表示，國內 COVID-19 確診病例數在端午連假後，已連 3 周下降，明顯脫離疫情高原期，本周新增中重症也較前一周下降 20%，至於疫苗方面，政府已簽訂 2000 萬劑莫德納疫苗採購合約，預計 7 月初到貨 45 萬劑，提供 90 萬名 6 個月到 5 歲的幼童施打。

蘇貞昌表示，5 至 11 歲兒童第一劑疫苗涵蓋率達 74.5%，累計超過 107 萬人次接種，第二劑涵蓋率達 2.2%。為了進一步向下強化幼兒保護力，政府已簽訂採購 2000 萬劑莫德納疫苗，預計 7 月初可以先進口約 45 萬劑幼童疫苗。

全國疫情持續下降，蘇貞昌指出，國內最近一周新增病例數 36 萬多例，較前一周約 45 萬下滑約 19%，從分區來看，北北基宜地區下降約 22%，高屏地區也下降 20%，在端午連假後，這已經是連續 3 周下降，可說是有明顯的趨勢，漸漸脫離疫情高原期。

國內無症狀與輕症率也維持在 99.6%，新增中重症人數也較前一周下滑約 20%，蘇揆裁示，後續仍請衛福部嚴密監測，持續降低脆弱族群的重症與死亡率。

此外，境外移入病例已有發現 Omicron BA.4 及 BA.5 變異株，蘇揆表示，將持續密切監測進入社區情形，並請各部會秉持「戒慎而不恐懼」的態度，確實執行各項防疫工作。

關於入境檢疫 3+4 措施，衛福部表示，每週入境人數總量管制 2.5 萬人次，自 6 月 15 日實施以來，目前量能及運作尚屬順利，將持續盤點航班、防疫旅館、防疫計程車等量能以及民眾遵從度，研議再放寬可行性。