〈陸港盤後〉財長喊加速財政支出 市場不領情 滬指大跌逾1%

中國 A 股三大指數周三（22 日）收盤同步走低，滬指和深成指大跌逾 1%，儘管中國財政部長劉昆表示要加快財政支出速度，顯然投資人仍不領情。

證券時報報導，滬指周三收盤重挫 1.2% 至 3,267.2 點，深成指重摔 1.43% 至 12,246.55 點，創業板指跌 0.58% 至 2,677.29 點，科創 50 指數跌 1.78%。

兩市成交額合計人民幣 9,965 億元，「北向資金」淨流出 68.2 億元。

軟體、媒體、建築、家居等類股下跌，石油、半導體、建材、電力、券商、地產、釀酒、保險等族群走低。

香港恒生指數收盤大跌 2.56，恒生科技指數驟跌 4.37%。

劉昆周二在全國人大常委會會議上表示，要加快財政支出與地方政府專項債發行的速度，並落實組合式稅費支持政策，但顯然投資人不領情。

與此同時，經濟衰退示警聲仍不絕於耳。花旗經濟學家周三預料，全球經濟陷入衰退的機率接近 50%，原因是各國央行緊縮貨幣政策，且貨物需求疲弱。

花旗經濟學家說，各國央行可能仍指望經濟能「軟著陸」或「韌著陸」（softish landing），但這需要供應衝擊消退，且需求仍保持韌性。

中原證券表示，未來中國股市預料將繼續震盪向上，投資人仍需密切關注政策面、資金面及外部因素變化。中原證券建議投資人短線關注金融、軟體服務及工程建設等產業的投資機會，中線繼續關注低本益比藍籌股的投資機會。

國都證券則說，5 月工業、消費、投資數據均優於預期，但工業、消費成長仍有較大改善空間，未來股市能否持續回升仍有待觀察。