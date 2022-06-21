〈陸港盤後〉疫情轉移至珠三角 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周二（21 日）收盤同步走低，滬指跌 0.26%，原因是中國疫情轉移至珠江三角洲，投資人評估新一波疫情對經濟的潛在衝擊。

證券時報報導，滬指跌 0.26% 至 3,306.72 點，深成指跌 0.51% 至 12,423.86 點，創業板指跌 0.63% 至 2,692.98 點。

兩市成交額合計人民幣 1.0801 兆元，連續第八個交易日破兆，「北向資金」淨流出 10.62 億元。

保險、媒體、地產類股走高，銀行族群小漲，有色、軍工、化工、汽車、農業、食品飲料、釀酒、醫藥等類股下跌。

香港恒生指數大漲 1.87%，恒生科技指數勁揚 2.21%。

北京、上海疫情減緩，如今中國疫情轉移至珠三角。深圳市衛健委上周六在社區篩查中發現 2 例無症狀確診者，連夜對涉疫城區啟動新一輪全員核酸檢測。深圳周二通報新增 2 例感染者。

澳門新冠病毒感染應變協調中心周二表示，截至當天 9 時，陽性病例增至 47 例，其中 34 人暫時無症狀，年齡介於 8 個月至 89 歲。

這是澳門八個月來首度疫情爆發。澳門政府在周一發現 36 名確診者後，已關閉學校，要求非必須業者暫時停止營業。

香港疫情也捲土重來，周一通報新增 1,186 例本土確診病例。

國盛證券表示，在美國聯準會（Fed）升息、歐美高通膨等因素干擾下，中國股市可能會出現階段技術性調整，但投資人無需悲觀，在經濟基本面好轉、市場流動性相對充裕及海內外資金淨流入的背景下，預料短暫震盪可能為進一步上攻積蓄能量。

中信證券則說，今年以來 A 股被突如其來的海內外「黑天鵝」事件襲擊，市場出現極度悲觀情緒，引發股市大跌。隨著政策合力支撐經濟快速回升，外部風險緩解，A 股可望重現上攻動能。