〈陸港盤後〉北京擴大政策支持 汽車類股攻上漲停 A股、港股走高

中國 A 股三大指數周四（23 日）收盤同步大漲，創業板指勁揚逾 3%，原因是國務院加碼汽車消費支持的政策，考慮延長電動車購置稅免徵措施，並提振中古車市場。

證券時報報導，滬指周四收盤勁漲 1.62% 至 3,320.15 點，深成指驟漲 2.19% 至 12,514.73 點，創業板指急漲 3.09% 至 2,760.1 點。

兩市成交額再度破兆，合計人民幣（以下皆同）1.0761 兆元，「北向資金」淨流入 120.33 億元。

汽車類股掀漲停潮，安凱客車 (000868-CN) 、金龍汽車 (600686-CN) 、長安汽車 (000625-CN) 、小康股份 (601127-CN) 等個股拉上漲停，半導體、軍工、券商、保險等族群大幅走高，有色、煤炭、化工、建材、鋼鐵等景氣循環股齊揚。

香港恒生指數收盤勁漲 1.26%，恒生科技指數勁揚 2.28%，電動車類股大漲。

中國國務院周三召開常務會議，確立要進一步釋放汽車消費潛力，包括要提振中古車市場，全面取消二手車限遷政策，考慮延長電動車購置稅免徵措施，改善平行進口政策，支持停車場興建，估計今年汽車消費將因此激增 2,000 億元（300 億美元）。

中國汽車流通協會副秘書長羅磊說，過去兩年，部分地方的二手車限遷出現抬頭跡象，有些城市自行制定國家規定之外的二手車遷入標準，甚至發布「大氣汙染防治條例」，要求二手車與新車的排放標準相同。因此，這兩年政府多部門反復強調取消二手車限遷。

在利多題材簇擁下，汽車類股自 4 月下旬開始走高，Wind 汽車指數不到兩個月，漲幅累計已超過 60%，甚至個股股價暴漲數倍。

例如，浙江世寶 (002703-CN) 自 4 月下旬起漲，當時股價不到 4 元。該股自 6 月 13 日開始連續漲停，已連續九個交易日盤中攻上漲停。浙江世寶周四收盤價超過 12 元，是 4 月下旬低點的 3 倍以上。

中原證券表示，5 月以來經濟數據顯示，經濟回升信號明顯。外盤波動加劇，人民幣資產與 A 股市場成為避風港。未來中國股市預料將繼續震盪向上，投資人仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素變化。