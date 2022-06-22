〈台股盤後〉放量重挫380點 摜破前低續創13個月新低

隨著全球經濟陷入衰退的疑慮不斷加深，台股今 (22) 日開低走低，更摜破前低支撐，終場下探至 15347.75 點，重跌 380.89 點或 2.42%，續創 13 個月新低，成交量也放大至 2785 億元。

權值股一片綠油油，台積電大跌 2%，失守 500 元大關，改寫 2020 年 12 月 2 日來新低，鴻海也下跌逾 2%，聯發科則因傳出下修第三季投片量，重挫約 7%，面臨 800 元保衛戰，其餘如金控雙雄、台塑四寶也都在盤下游走，壓抑大盤走勢。

今日盤面焦點為航運，隨著航運價位開始鬆動，貨櫃三雄全面倒地，長榮、陽明皆慘摔 7% 以上，力守百元價位，萬海也下挫近 3%，改寫 1 年來新低，族群相關個股如中航、漢翔、慧洋 - KY、台驊投控、志信、榮運等，也都暴跌半根以上。

至於先前交易熱絡個股，也都遭賣壓襲擊，中砂、智原終場亮燈跌停，智原更一舉摜破年線，其他如元太、聯詠、創惟、新唐、美時、華孚等，也都有 5% 以上的跌幅。

展望後市，由於現階段通膨維持高檔，美國聯準會也加速升息，不過，隨著全球終端消費市場疲軟，市場近期也上修美國經濟明年衰退的機率，顯現市場對經濟衰退的疑慮越趨加深。