〈台股盤前〉電子、航運無力指數拉回機率大 減碼持股避險為宜

台股震盪劇烈，在電金傳三大族群齊跌壓力下，指數持續破底，22 日終場大跌 380.89 點收在 15347 .75 點，下探至近一年半新低。法人建議，在美股整理，通膨壓力下，大盤拉回風險大，建議適度獲利了結，提高現金水位避險。

台股近期不僅電子權值股無力，加上航運棄息賣壓、金融震盪整理，拖累指數持續上中下洗，22 日指數從 15687 點開出後，一路溜滑梯低點下探至 15346 點，電子、金融、航運、鋼鐵幾乎全盤皆墨。

權王台積電 (2330-TW) 在外資持續調節下，股價一路跌破周線、月線，拖累股價失守 500 元整數關卡，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2303-TW) 股價同樣臉綠，而今 (23) 日適逢聯發科除息交易，股價能否守住 800 元關卡，將成電子股是否擺脫疲態觀察指標之一。

航運股中的陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 棄息賣壓沉重，終場大跌逾 7% 作收；而有升息題材加持的金融股同樣遭資金提款，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 終場大跌逾 2%。

法人指出，在航運股、電子股雙雙走弱情況下，意味景氣恐陷入衰退前兆，預料大盤指數上攻壓力沉重，在美國 7 月公布 CPI(消費者物價指數) 前，建議可適度獲利了結，減碼持股並進一步提高現金持有部位。

