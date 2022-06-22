〈台股盤中〉電子回檔、航運棄息賣壓 重挫逾300點再失守5日線

電子權值股無力，航運大跌，拖累台股今 (22) 日與美股脫鉤，指數開低走低，盤中帶量下挫逾 300 點，低點下探 15416 點，失守 5 日線關卡，惟交易量能可望回升，成交量上看 2700 億元。

儘管美股四大指數齊揚，但包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 等電子權值股拉回翻黑，航運股棄息賣壓沉重，金融股同樣遭資金提款，在電金傳三大族群同步回檔下，拖累大盤走勢。

台積電早盤以 501 元開出後，持續在平盤之下震盪整理，盤中高點雖一度來到 503 元，但不敵調節賣盤，盤中股價在 500 元整數關卡附近徘徊。

權王無力也拖累半導體族群，包括光罩 (2338-TW)、通嘉 (3588-TW)、創意 (3443-TW) 盤中重挫逾 7%，台勝科 (3532-TW)、晶心科 (6533-TW)、智原 (3035-TW) 等盤中也有超過 6% 的跌幅，手機晶片大廠聯發科受到下游客戶庫存水位偏高拖累，股價也重挫逾半根停板。

航運族群今天同樣是資金提款對象，下周將進行除息交易的陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 棄息賣壓沉重，盤中下跌逾 3% 股價面臨百元保衛戰，漢翔 (2634-TW) 盤中大跌逾 8%，中航 (2612-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、台驊投控 (2636-TW) 也分別各有 4%~5% 的跌幅。

金融股中包括玉山金 (2884-TW)、富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、國票金 (2889-TW)、合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW) 等金控股也是資金調節對象，盤中跌幅超過 1%。

整體而言，在通膨與升息壓力下，大盤仍由空方占上風，指數短線仍有下修築底風險，短線須留意先前漲多的中小型股，恐成資金持續提款標的。