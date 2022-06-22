日圓貶至24年新低 投資人轉向風險資產

日圓兌美元匯價周三（22 日）盤中貶至 24 年新低，原因是風險資產回升，「末日博士」魯比尼 （Nouriel Roubini）說，若日圓匯價跌破 140 日圓大關，將迫使日本央行改變政策。

日圓兌美元匯價周二紐約盤收盤大跌逾 1%，周三東京盤盤中報 136.50 日圓兌 1 美元，寫下 1998 年來最低紀錄。

富國銀行策略師 Brendan McKenna 說：「今天的避險貨幣需求下降，導致日圓承壓。」

在日本央行按兵不動與美國聯準會（Fed）大幅升息的情況下，日圓成為今年表現最差的 G-10 貨幣，投機者也加碼押注最終日本央行不得不調整寬鬆貨幣政策。

魯比尼周二表示，如果日圓再下跌 10%，跌破 140 日圓關口，將觸發日本央行改變貨幣政策。

選擇權市場的訊號顯示，未來日圓會有更多波動，一個月隱含波動率接近 2020 年 3 月以來最高水準。

Commonwealth Bank of Australia 國際經濟學部門主管 Joseph Capurso 周三說，日圓疲軟的兩大驅動力，是日本經常賬順差減少，以及美日利差擴大，日本央行緊縮貨幣政策的理由逐漸出現。

日本央行上周決議繼續維持超低利率，並宣示捍衛「殖利率曲線控制」政策（YCC）的決心，此政策將 10 年期日本公債殖利率上限設在 0.25% 的水準。