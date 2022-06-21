〈房產〉桃園青埔成屋交易最高單坪價逼近5字頭

據最新實價登錄，桃園青埔特區中的捷運聯開案「冠德青璞匯」，高樓層 12 樓戶別，今年 3 月以總價 960 萬元易手，每坪以 49.1 萬元，再超越去年交易最高單價 48.2 萬元水準，創中壢區成屋實價新高記錄，同時拿下 2022 年桃園成屋最高單價王的頭銜。

台灣房屋青埔直營店店長廖國順分析，冠德青璞匯是以捷運聯合開發大樓方式，到站就到家的優點，鄰近機捷 A19 站，只要下樓即能滿足生活採買與休閒娛樂，對於外食族或是商務客具有方便性，社區坪數從 19 坪、24 坪、39 坪到 43 坪大小都有，室內格局方正、採光佳，高樓層具有無敵視野景觀好，也成為買家願意買單的因素。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，同社區有多件易手，獲利了結，至於青埔地區同樣一房一廳一衛住宅型態的指標建案，尚有春德路上的「新潤 A18」，今年 2 月以總價 740 萬元成交，換算單價在每坪 44.3 萬元，同時登上該社區最高單價寶座。

青埔地區房價快速飆漲，根據桃園不動產 E 指通統計，桃園高鐵 2022 年新大樓平均價格每坪已達 33.1 萬元，5 年以上中古大樓每坪平均價格在 31.7 萬元。

江怡慧指出，從 5 年以上中古大樓交易房價窺見，近五年平均房價來看，成屋市場今年再創新成交高價，從 2018 年均價每坪 18.8 萬元的行情，逐年上漲，19.6 萬元、2020 年突破 2 字頭，今年第一季一舉站上 3 字頭。