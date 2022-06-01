2050淨零建築先公後私 內政部：民間既有建築擬祭補助

台灣今年 3 月公布 2050 淨零排放路徑，內政部提出淨零建築路徑規劃，預計 2050 年達成。內政部次長邱昌嶽今 (1) 日表示，將由公有建築物帶頭做起，引導民間建築跟進，新建案先以鼓勵方式，再逐步修訂法規強制實施；至於民間既有建築，則會推出獎補助措施。

內政部規劃，全國 100% 新建建築物及超過 85% 既有建築物達到近零碳建築的目標。今天邀請產、官、學界及公民團體近 40 位不同領域的代表參與座談，期望多方蒐集各界觀點，以作為未來淨零建築政策規劃推動的參考。

邱昌嶽指出，我國規劃的淨零建築目標已與國際能源總署 (IEA) 里程碑同步，為達成目標，內政部將從公有建築物帶頭做起，引導民間建築跟進，新建建築先採取鼓勵方式，再逐步修訂法規強制實施。

至於既有建築方面，邱昌嶽表示，因數量龐大牽涉民眾權益，因此，民間部分以鼓勵為主，採獎補助方式，公有部分則採強制實施；同時研擬強化家電節能措施，並投入建築節能減碳技術及再生能源等的研發與應用工作。

內政部指出，淨零建築共有四大推動主軸，分別為「提高新建建築物能源效率」、「改善既有建築物能源效率」、「提升家電、設備能源效率」及「建築節能減碳新技術及工法研發與推廣應用」，透過集思廣益，彙集各界建言，以完善推動規劃，共同邁向淨零建築的願景。