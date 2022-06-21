台灣新創行競科技攜手越廠 攻電動車電池系統

台灣電動車電池系統新創公司行競科技 (XING Mobility) 今 (21) 日宣布，與越南同奈省動力系統製造廠 (VNINES) 簽訂深度技術合作備忘錄，雙方將共同展開次世代電動動力系統的策略合作布局，涵蓋研發設計、開發導入、製程創新、產品驗證，並導入越南在地化供應鏈。

行競科技是在 2015 年成立，由台灣松下電器董事長洪裕鈞、特斯拉 (TSLA-US) 前工程師齊塔克 (Azizi Tucker) 共同創辦，主攻特殊應用的電動車輛 (EV) 動力系統，核心技術專利產品為 IMMERSIO 浸沒式冷卻模組化電池，截至去年已在北美、歐洲、日本、澳洲等國推動超過 20 種不同車輛的電動化專案。

行競科技表示，未來除繼續深耕全球中重型商用載具電動化市場外，這次與 VNINES 合作，將由 VNINES 在越南導入行競科技的浸沒式冷卻電池技術，延伸應用至各種電動化動力系統的輕中重型載具，聯手進軍電動化動力系統載具市場，也可望將營運觸角從原來的歐美日市場，進一步搶進全球電動化商機。

行競科技補充，浸沒式冷卻技術已被數間全球企業應用在高效能運算機房 HPC 上，行競科技則是全球首間將浸沒式冷卻應用在電動車電池，並率先產品化的電池系統公司，行競科技營運長黃昱傑認為，與 VNINES 合作，將能在車載、動力系統的開發、生產、測試上，達到互助互利，創造未來電池系統綜效。