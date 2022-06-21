遠百罕見夏季辦周年慶 業績上看15億元

遠百 (2903-TW) 今年邁入第 55 周年，特別在年中慶前加碼祭出周年慶檔期，遠百營運長林彰豐表示，5 月中旬起百貨來客和業績明顯回溫，隨著疫情消退，看好周年慶可先衝出一波買氣，目標 6 月 23 日至 7 月 4 日共 12 天檔期創造近 15 億元業績。

5 月中旬起百貨市況明顯轉強，快速彌補日前因本土疫情失去的業績，遠百今年以來既有店仍成長 6%，加上竹北店後增幅更達 18-19%；林彰豐透露，竹北店 5 月業績就有約 4 億元，開幕以來營收已達約 28 億元，原定全年目標 53-55 億元，顯然已超乎預期。

另一方面，板橋大遠百今年以來全館業績小幅成長，又以精品成長動能強，業績成長 17%，服飾部分有多家品牌和快閃櫃維持 10% 成長率，家用家電基本持平，但後續將有伊萊克斯大家電新進駐，業績有望再增。

餐飲業種方面，板橋大遠百也新引進 MOMO Paradise，成為館內第一家吃到飽餐廳，後續還會引進了凡油雞飯麵、初魚鐵板燒、老乾杯日式燒肉和黑毛屋鍋物等。

展望後市，林彰豐認為，去年第三季基期相對低，隨著消費動能逐漸回溫，主要大店板橋大遠百全年營收仍上看 100 億元，台中大遠百則目標 160 億元，維持較去年成長態勢。

此次遠百提前在年中慶前強打 55 周年慶，回饋主力鎖定百貨服飾、保健器材和大家電，林彰豐說，今年推出許多以數字 55 為促銷的主體活動和廠商特價品，再搭配公益活動，號召全台 12 店同仁和專櫃廠商一起響應淨灘，並鼓勵民眾加入捐血活動行列。