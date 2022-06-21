一銀攜手正新輪胎 開辦員工持股信託

企業推行員工持股信託蔚為風潮，輪胎廠正新 (2105-TW) 暨其子公司為鼓勵員工長期儲蓄理財，強化未來退休經濟生活的安定，21 日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，依據員工每月提存之自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄。

正新創立於 1967 年，國內擁有 6 個工廠並擴展至中國大陸、越南、印度、印尼及泰國等地設廠，國內員工人數將近 5200 人，為國內輪胎大廠。

正新自今年起納入長期穩定的員工福利計畫「員工持股信託」，期能增加對員工未來生活的保障、提高向心力、增進勞資和諧，讓公司永續發展。

正新表示，本次合作主要是借重一銀在員工信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助正新同仁在工作打拼之餘，亦能輕鬆完成自身退休規畫。

一銀積極響應政府推動員工福利信託業務，客戶包括上市櫃企業、一般中小企業及學校等，產業涵蓋電子業、傳產業、服務業、運輸業及文教業等，協助企業增提員工未來退休準備及訂定長期員工激勵方案，共創勞資雙贏的局面。

為創新員工福利制度及因應未來勞退員工自選方案之準備，一銀透過系統創新，使員工福利信託制度得同時辦理「員工持股信託」(投資自家公司股票) 或「員工儲蓄信託」(投資境內外基金)，提供多元退休投資工具，結合定期定額分散投資風險，長期儲蓄為自己累積一筆退休基金。