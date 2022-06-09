電動車領域為何如此強勢？6月十大奔牛股帶您了解

今年以來國際股市表現普遍不好，迫使許多電子主流族群也跟著下跌，在這樣的情況下，資金時常會在電子、金融、傳產三個大類別中輪動，而當電子股起頭時最有保障的族群，可以說是「電動車」這個大主流，因為電動車的發展趨勢基本上是不可逆的，沒有可能突然放棄電動車，轉而繼續發展油電車，這是全球汽車產業的共識。

而在烏俄戰爭引發油價上漲之後，這樣的發展趨勢越發明確。三月中的時候現代（Hyundai）汽車在台開賣電動車，3.5 小時將今年度配額 120 台賣光，然而訂單還是持續湧入，最終超出配額 5 倍之多，也迫使代理商封盤不再接單，證明電動車的買氣有多麼旺盛。

當然，電動車題材首先要提到的就是「鋰電池」相關兩大標的，那就是大家耳熟能詳的康普 (4739-TW) 以及美琪瑪(4721-TW)。同屬於三元系鋰電池中「正極材料」的兩大廠，幾乎可以說必定隨著電動車產能而受惠。

美琪瑪做為我這次發放的【六月十大奔牛股】之一，基本面至今仍以跑車般的速度在向上衝刺，今年前四月營收年成長幅度為 88%、117%、93%、76%，而去年就已經被稱為電動車電池的營運高峰，今年卻又再次超越，可以想見電動車電池題材，只會隨著電動車趨勢繼續強勁，長線與短線波段都可以期待。

除康普及美琪瑪外，磷酸鋰鐵電池材料廠立凱 - KY(5227-TW) 也一直在積極切入電動車領域，雖然三元系鋰電池仍然是電動車大宗，但磷酸鋰鐵電池擁有成本較低的優勢，唯因大陸相關產業競爭激烈、且三元電池的鎳價仍不斷上漲，磷酸鋰鐵電池的表現就不會這麼亮眼，但仍然屬於題材強勢類股，在電動車電池領域依然可關注。

同致 (3552-TW) 的專攻項目著重在倒車雷達、防盜器、多功能電子後視鏡、車用攝像頭 CCD/CMOS 等汽車電子零組件。其中 CMOS 在電動車領域中算是當紅炸子雞，而同致也藉此打入特斯拉供應鏈當中，今年到三月營收還年月雙增，雖然四月因為大陸疫情而稍有下降，但仍然有去年旺季的水準。在獲利方面，同致從 2019 年的虧損，在 2020 年由虧轉盈 3.26 元、2021 則達到 5.44 元，仍有顯著的成長，且由於其先前落底的特性，目前反彈空間較大，具備當前盤勢的上漲條件。

而同樣是 CMOS 題材的晶相光 (3530-TW) 雖然起步較晚，但近期推出倒車鏡頭 CIS 元件、環景攝影機鏡頭等等產品，成功角逐競爭地位。晶相光去年 EPS9.6 元，換算本益比約莫 12 倍，而今年獲利能力可能進一步提升，也就是說本益比還會更低，在電動車 CMOS 題材當中是相對物美價廉的標的，且其鏡頭模組的其餘題材也正常發揮，業績穩定上揚。

其實，雖然現階段在萬七到達以前，投資人還是對市場不太有信心，但電動車題材的強勢性依然在吸引著投資人們。會有這樣的情形，就是因為連散戶投資人也能明白電動車的強勢性，我這次推出的【六月十大奔牛股】當中，就有好幾檔與電動車相關，也有幾檔在其他領域拔得頭籌，目前已經有如昇陽半 (8028-TW) 等股票開始發動，想知道六月十大奔牛股還有哪些的投資朋友，歡迎在下方網址加入 LINE 洽詢，全程免費，錯過今天就沒有機會了！不要猶豫！

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