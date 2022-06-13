泰批准鴻海攜泰國家石油集團PTT成立電動車合資公司

泰國積極成為東南亞電動車製造中心，該國投資促進委員會 (BOI) 今 (13) 日宣布，已批准鴻海與泰國國家石油集團 (PTT) 合資成立一家價值 361 億泰銖 (約 10.4 億美元) 電動車公司，並祭出一系列電池供應鏈補貼。

此次 BOI 共批准多項投資製造及基礎設施投資案，總價值 2095 億泰銖，包含鴻海與 PTT 合資成立的 Horizon Plus，另外還針對智慧設施、智慧系統等範疇推出一系列投資所得稅減免。

Horizon Plus 在今年 2 月成立，PTT 子公司 Arun Plus 和鴻海子公司利億將分別持股 60%、40%，預計今年內興建電動車廠，並將配合生產投資計畫，在泰國建立研發中心，初期年產能規劃 5 萬輛，目標 2030 年產能達 15 萬輛。

BOI 秘書長 Duangjai Asawachintachit 表示，過去三年推動電動車的投資已經開始發酵，透過補貼電池生產，是產業轉型的關鍵，未來將進一步加強供應鏈實力，電動車電池生產不論是電池芯到電池模組，未來 5 年在泰國境內銷售的相關產品，可享有原物料進口關稅減免 9 成優惠。

另外，卜蜂集團旗下 Asia Era One 的 1623 億泰銖投資計畫已在今日通過 BOI 核准，將興建連接曼谷和東部經濟走廊 (EEC) 特區三座機場的高速鐵路。