備戰夏季旅遊旺季 美交通部長要求航空業確保運作順暢

為了防止上月假期大量航班遭取消的窘境再度發生，美國交通部長 Pete Buttigieg 敦促航空業事先準備應變措施，例如進行壓力測試，以確保人力充足且運作順暢，為即將到來的夏季旅遊旺季做好準備。

Buttigieg 周四 (16 日) 與航空業高層和產業官員舉行線上會議，有知情人士表示，在上月發生大規模航班取消問題後，Buttigieg 敦促航空公司詳細說明他們準備如何應對繁忙的夏季。

知情人士說，Buttigieg 要求航空業者對未來幾個月的計畫進行壓力測試，確保有足夠人力來處理航班事宜，且問題發生後能即時應對，同時還要求提升客服中心的處理能力。

陣亡將士紀念日假期間，惡劣天氣和人力短缺問題，導致美國有約 2800 班次的航班被迫取消。

隨著旅遊限制措施解除，人們對旅行不再感到恐懼，航空業高層預期，今年夏天的旅遊需求將再創新高。不過，即使需求回溫，部分航空公司仍在努力恢復疫情前的人力水平，有航空業者先前表示，為了解決人力不足和旅遊需求反彈衍生的問題，他們已經削減夏季航班班次。

知情人士表示，美國聯邦航空總署 (FAA) 代理局長 Billy Nolen 也有參與本次線上會議，FAA 承諾將增派空中交通管制人員、更改部分航線並與業界分享更多資訊，幫助解決近期在佛羅里達州上空的交通堵塞情況。