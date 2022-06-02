供需挑戰加劇 今年全球智慧型手機再下修至13.1億支

研調機構 IDC 最新報告指出，全球智慧型手機市場已經連續三季下滑，加上供需挑戰加劇，下修今年全年手機出貨量至 13.1 億支，從過去的年增 1.6%，調降至衰退 3.5%。

IDC 表示，智慧型手機產業面臨多方壓力，包括需求疲軟、通貨膨脹、地緣政治緊張局勢以及供應鏈限制等，此外，中國封控政策影響比預期更劇烈，使當地需求減少並面臨供應鏈瓶頸。

由於中國封控政策，衝擊全球需求和供給，使許多品牌廠減少今年訂單量，包括蘋果、三星等，其中，蘋果的衝擊相對小，因為其供應鏈控制力強，且多數高階客戶受到通膨等經濟問題影響也較小。

IDC 認為，供應鏈問題有望在今年下半年緩解，加上隨著市場需求反彈，今年手機出貨量呈現負成長將是短期挫折，預期 2026 年年複合成長率有望回至 1.9%。

5G 市場部分，今年手機相關終端設備量約 7 億台，年增 25.5%，長期來看，預計 2026 年 5G 的銷量市佔將達到 78%，平均售價為 440 美元；而 4G 今年平均售價約 170 美元，未來會再降至 113 美元。

從區域來看，今年中歐和東歐手機出貨量降幅最大，達 22%；中國則下降至 11.5%，約 3800 萬台；西歐預計下滑 1%，其他市場則會呈現正成長，包括亞太地區成長 3%。