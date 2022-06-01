俄烏戰爭+中國封控 全球手機產量不排除再下修

研調機構 TrendForce 今 (1) 日出具報告指出，面對俄烏戰爭加劇的高通膨以及中國封控的直接衝擊，持續削弱消費動能，預估第二季全球智慧型手機生產量約 3.09 億支，與第一季相當，但後續不排除有下調可能。

5G 手機方面，TrendForce 表示，上半年主要受中國封控及俄烏戰爭影響，下半年則是通膨危機，全年生產量約 13.33 億支，但若中國持續動態清零政策至第三季，加上通膨、能源短缺連帶衝擊，全球智慧型手機市場可能又將面臨下修。

5G 手機自 2019 年發布以來，受惠中國政府積極推動商轉，2021 年全球市占已達 38%，隨著中國 5G 手機市場趨於飽和，後續 5G 手機的成長動能將轉由中國以外的市場帶動，伴隨全球 5G 基站覆蓋率穩定向上提升，預估 2022 年 5G 手機全球市占將達 50%，約 6.61 億支，其中蘋果蟬聯冠軍。

回顧第一季手機市場，TrendForce 表示，受到傳統淡季的加乘效應，第一季智慧型手機生產表現更顯疲弱，全球產量僅達 3.1 億支，季減 12.8%；對比去年同期，品牌因華為 (Huawei) 市占退讓所採取的積極布局策略大相逕庭，產量年衰退幅度也高達 10.1%。

從品牌表現來看，受惠 4G 低階處理器晶片供應抒解，以及新機 Galaxy S22 推出，拉抬三星 (Samsung) 第一季生產量至 7380 萬支，排名全球第一。三星因生產基地位於越南及印度，中國市場市占僅 1%，降低中國清零政策所引發的供應鏈及內需下降等問題。

不過，三星將面臨俄烏戰爭所帶來的影響，由於三星原是俄羅斯市占第一的品牌，今年 3 月已加入對俄制裁，並全面暫停出貨，再加上全球正面臨高通膨危機，都將抑制三星第二季的生產表現，預期會較第一季衰退。

蘋果則在 iPhone 13 系列持續熱銷及新機 SE3 助攻下，第一季生產量達 6000 萬支，年增 11.1%，創歷年同期最佳，此外，蘋果也承接自華為的高階機種轉單，同時補足俄烏戰事下對俄羅斯暫停外銷手機的損失。

TrendForce 表示，受到中國封控影響，牽連代工廠的稼動表現以及供應鏈補給，所幸蘋果第二季原就處於新舊機種交接時期，多為年度生產表現最低的一個季度，故影響程度相對有限。

此外，蘋果今年下半年推出的 iPhone 14 系列將同樣推出 4 款新機，有別於以往，當中較受矚目的是 Pro 系列採用最新處理器，除了顧及終端價格策略外，也更能突顯市場定位差異，在高通膨引起消費行為改變的趨勢下，可望廣納更多客源。

自去年下半年開始，中國智慧型手機市場開始出現明顯疲弱的警訊，小米、OPPO、VIVO 對度生產規劃更加謹慎，第一季分別生產 4450 萬支、4050 萬支及 2350 萬支，由於三家品牌在銷售市場的定位和產品規劃重疊性高，因此 4G 低階處理器晶片交付不及，或是中國市場銷售低迷等，都直接影響生產表現。