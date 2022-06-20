一天大跌15% 一天上漲16% 比特幣在2萬美元上下波動

比特幣 (BTC) 在過去兩天劇烈波動，周六 (18 日) 一度跌至今年低點 17592 美元，但在周六下跌約 15% 後，周日又上漲 16%，台北時間周一早盤，則在 2 萬美元附近波動。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 14:15，比特幣價格報 20095 美元，24 小時上漲 10.2%，反彈幅度看似不小，但也僅僅回到周末暴跌前的水準。以太幣強彈 14%，但仍在 1100 美元下方掙扎。兩個主要幣種過去 7 天跌幅仍達 20.4% 及 18.4%。

分析師指出，當前波動模式表明，在聯準會仍致力打擊通膨下，升息措施導致市場流動性下降，投資者信心仍然非常脆弱。

比特幣貪婪與恐慌指數周日跌至 6，周一回升至 9，仍穩定處在極度恐慌領域。

加密貨幣交易所 BitMEX 共同創辦 Arthur Hayes 在推特上稱：「市場在弄清楚誰在裸泳，預計會有更多的比特幣和以太幣被迫賣出。」

National Alliance Securities 國際固定收益主管 Andrew Brenner 表示，周日的反彈可能來自散戶的買盤，這個時間很少有專業交易員在工作。

他指出，一些買家認為現在是入場的好時機，因為比特幣已經跌至具備短線吸引力的水準，但他補充說，比特幣和其他數位貨幣仍然極不穩定。