傳中國央行接受螞蟻集團金融控股公司申請 重振IPO的關鍵一步

路透周五（17 日）援引知情人士消息報導，中國央行已接受阿里巴巴 (9988-HK)(BABA-US) 旗下螞蟻集團成立一家金融控股公司申請，這是馬雲的金融科技業務長達一年改革後，重振旗鼓票上市的關鍵一步。

據悉，中國人民銀行（PBOC）在本月接受螞蟻金服的申請並將批准該計畫，這是螞蟻金服即將擺脫監管部門打擊的最新跡象。消息人士說，螞蟻金服已與金融監管機構就大範圍改革方面進行數月合作，這次央行接受審查申請表明，螞蟻金服可能很快就會獲得期待已久的牌照。對此，螞蟻金服與中國央行沒有回應置評請求。

IPO 有譜？傳螞蟻下個月提交招股書

至於螞蟻金服重啟上海與香港首次公開發行（IPO）方面，雖然中國證監會否認沒有相關研究與評估工作，但有知情人士稱，螞蟻金服計劃最快在下個月提交 IPO 的初步招股書，目前正在等待金融監管會的回覆。

消息人士表示，螞蟻金服要恢復其龐大的上市計畫，必須獲得關鍵的金融控股牌照，並完成重組。此外，螞蟻金服的個人信用評分合資企業也申請牌照，為螞蟻金服公司業務改革的一部份。

另一位知情人士表示，中國央行在去年 11 月接受螞蟻金服的合資企業牌照申請後，已基本完成審查。

螞蟻信評合資企業 政府投資人持股比例近一半

報導指出，螞蟻的個人信用評分合資企業是由中國三家企業合作夥伴組成的合資企業，該企業是握有超過 10 億用戶的數據寶庫，根據調查，持股比例方面為政府支持的投資人占 48%、螞蟻金服占 35%，唯一的非國有股東傳化集團占 7%、杭州的 Xishu 公司持有剩餘的 10%。

但有消息人士表示，監管機構建議近一步調整股權結構，增加國有投資人的持股，預估在調整完後能順利獲得牌照。

中國科技監管鬆動劉鶴上月底表示支持平台經濟發展，也支持數位企業在海外上市，凸顯中國政府相較於先前強力打壓科技公司，過去幾個月以來的立場軟化許多。