美FDA授權6個月以上兒童接種莫德納和輝瑞新冠疫苗

美國食品和藥物管理局 (FDA) 周五 (17 日) 授權 Moderna (MRNA-US) 和輝瑞公司 (PFE-US) 為 6 個月以上幼兒童接種新冠疫苗，這使得美國現在幾乎每個人都有資格接種疫苗。

FDA 獨立疫苗專家委員會周三 (15 日) 舉行全天公開會議，在權衡其安全性和有效性後，一致投票推薦這些疫苗。

但是，距離開始接種疫苗還有一步之遙。疾病控制和預防中心 (CDC) 委員會將於周六 (18 日) 開會，就藥房和醫生辦公室的指導方針進行投票。然後，CDC 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 博士必須簽署這些指導方針，孩子們才能開始接受注射。

白宮預計最快將於周二 (21 日) 開始全面接種疫苗。負責拜登政府應對新冠病毒疫情的 Ashish Jha 博士表示，最初的預約可能會受到限制，但每位想要讓孩子接種疫苗的父母應該都能在幾周內完成。

聯邦政府已向州和地方當局提供了 1000 萬劑輝瑞和 Moderna 的劑量。

5 歲以下兒童是美國目前唯一沒有資格接種疫苗的年齡層。許多父母一直在等待 FDA 為他們的孩子批准疫苗。

FDA 委員會代理主席孟托 (Arnold Monto) 博士表示，該機構批准為最小的孩子注射疫苗的時間比其他年齡的孩子要長，因為他們是一個需要特別照顧以確保注射安全有效的弱勢群體。

輝瑞和 Moderna 的疫苗在使用的注射次數、劑量水平和接受疫苗的年齡方面有所不同。輝瑞的疫苗似乎也比 Moderna 對 5 歲以下兒童的疫苗更有效；不過這些數據只是初步的。

輝瑞的疫苗分 3 劑接種於 6 個月至 4 歲的兒童。注射劑量為 3 微克，是成年人接受劑量的十分之一。在 6 個月至 2 歲的兒童中，3 針預防 omicron 感染的有效率約為 75%，在 2 至 4 歲的兒童中有效率為 82%。

然而，選擇輝瑞的父母確保他們的孩子獲得第 3 劑以抵禦病毒是至關重要的。兩劑對 2 歲以下兒童的預防感染效果只有約 14%，對 2 至 4 歲的兒童有效率為 33%。

Moderna 的疫苗分 2 劑用於 6 個月至 5 歲的兒童。注射劑量為 25 微克，是成年人接受劑量的四分之一。

Moderna 的疫苗對 6 個月至 2 歲的兒童預防 omicron 感染的有效性約為 51%，對 2 至 5 歲的兒童的有效性約為 37%。然而，該公司預計該疫苗能夠為嚴重疾病提供強有力的保護，因為孩子們的抗體水平高於接受 2 劑疫苗的成年人。

FDA 指出，疫苗最常見的副作用是注射部位疼痛、煩躁和哭泣、食慾不振和嗜睡。接受這兩種疫苗的兒童很少出現高於 102 華氏度的發燒，而且在輝瑞或 Moderna 的試驗中，沒有出現心肌炎病例。